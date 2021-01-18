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В Тунисе разгорелись протесты
Не утихает протестное движение в Тунисе. Демонстранты выходят на улицы против экономического кризиса в стране и действий полиции. Поводом послужило видео в интернете,где страж порядка грубо обращается с пастухом.Власти уже ввели подразделения национальной армии в несколько провинций для защиты госучреждений. Накануне демонстрации переросли в стычки с полицией. Участники беспорядков жгли покрышки, перекрывали проезжие части и стреляли из фейерверков по правоохранителям. В ответ был применен слезоточивый газ. За выходные правоохранители задержали более 240 человек, значительная часть из которых - подростки.
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