В Тунисе разгорелись протесты

Не утихает протестное движение в Тунисе. Демонстранты выходят на улицы против экономического кризиса в стране и действий полиции. Поводом послужило видео в интернете,где страж порядка грубо обращается с пастухом.Власти уже ввели подразделения национальной армии в несколько провинций для защиты госучреждений. Накануне демонстрации переросли в стычки с полицией. Участники беспорядков жгли покрышки, перекрывали проезжие части и стреляли из фейерверков по правоохранителям. В ответ был применен слезоточивый газ. За выходные правоохранители задержали более 240 человек, значительная часть из которых - подростки.



