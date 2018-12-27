В Тунисе сотрудники полиции применили слезоточивый газ против протестующих

В Тунисе сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников очередной протестной акции. Арестованы 18 человек. Есть раненые. Восстанавливать порядок в центре тунисского города Кассерин полицейским помогали военнослужащие. В минувший вторник местный журналист устроил акцию в знак протеста против обострения экономического кризиса в стране. Он облил себя бензином и поджег. Погиб в больнице. Происшествие напомнило тунисцам о таком же шаге уличного торговца, с чего в январе 2011 года началась "арабская весна".