В Тунисе затонуло судно с мигрантами

У берегов Туниса потерпела крушение лодка, на которой пытались перебраться в Европу мигранты-нелегалы. Погибли 11 человек, в основном женщины и дети. Часть пассажиров удалось спасти, но еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Тунис и Ливия остаются главными транзитными странами для жителей Африки, которые ищут спасения от голода и войн в Старом Свете.