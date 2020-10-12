ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Тунисе затонуло судно с мигрантами

У берегов Туниса потерпела крушение лодка, на которой пытались перебраться в Европу мигранты-нелегалы. Погибли 11 человек, в основном женщины и дети. Часть пассажиров удалось спасти, но еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Тунис и Ливия остаются главными транзитными странами для жителей Африки, которые ищут спасения от голода и войн в Старом Свете.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все