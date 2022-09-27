ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В турецком городе Мерсин неизвестные напали на здание полиции - есть погибшие

Взрывы, выстрелы и крики раздались в турецком городе Мерсин. По сообщениям МВД страны, неизвестные открыли огонь по зданию полиции. После перестрелки нападавшие привели в действие бомбу. По предварительным данным, погиб один правоохранитель, еще один госпитализирован с тяжелыми ранениями. Власти квалифицируют инцидент как теракт, информируют местные телеканалы. Один подозреваемый задержан, еще один ликвидирован.

Фото: Pixabay

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все