В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,5

На юге Турции ранним утром произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг залегал на глубине десяти километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Но это землетрясение в Адане можно считать одним из десятков тысяч афтершоков после разрушительного бедствия 6 февраля, отмечают специалисты. Тогда подземные толчки мощностью 7,7 и последовавшие за ними удары унесли жизни более 50 тыс. человек. Власти Турции назвали то землетрясение "катастрофой века".