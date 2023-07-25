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В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,5

На юге Турции ранним утром произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг залегал на глубине десяти километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Но это землетрясение в Адане можно считать одним из десятков тысяч афтершоков после разрушительного бедствия 6 февраля, отмечают специалисты. Тогда подземные толчки мощностью 7,7 и последовавшие за ними удары унесли жизни более 50 тыс. человек. Власти Турции назвали то землетрясение "катастрофой века".

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