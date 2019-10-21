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В Турине горит объект ЮНЕСКО

В Турине итальянские пожарные пытаются справиться с огнем, который охватил старинное здание в центре города. Комплекс “Каваллерицца Реале” был построен в XVII веке в стиле барокко. Объект внесен в список наследия ЮНЕСКО. Итальянские СМИ пишут, что не исключена версия умышленного поджога.

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