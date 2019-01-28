Вот уже больше века в Турине в последнее воскресенье января любители моржевания окунаются в воды реки По. В этом году в мероприятии приняли участие 148 человек. Поклонников зимнего плавания называют по-разному. У нас и в России это моржи, в Финляндии - выдры, в Латвии - тюлени, а в Италии - белые медведи.