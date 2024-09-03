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В Турции активисты надели мешок на голову американскому солдату
В Измире турки напали на американских военных. По сообщениям местных СМИ, полиция задержала 15 человек. Начато расследование инцидента.
Активисты Ассоциации турецкой молодежи объяснили свои действия тем, что "в Турции нет места американским военным, руки которых запачканы в крови!"
Мешок военному на голову надели в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном.
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