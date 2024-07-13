В Турции автобус с туристами попал в ДТП, два человека погибли

Два человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

"Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара об стену дома", - говорится в сообщении.

В результате удара несколько пассажиров вылетели из автобуса, еще несколько оказались зажаты, уточняет агентство.

По предварительным данным, два человека погибли, еще 28 получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии.