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В Турции автобус с туристами попал в ДТП, два человека погибли
Два человека стали жертвами аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.
"Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка и смог остановиться только после удара об стену дома", - говорится в сообщении.
В результате удара несколько пассажиров вылетели из автобуса, еще несколько оказались зажаты, уточняет агентство.
По предварительным данным, два человека погибли, еще 28 получили ранения, из них четверо в тяжелом состоянии.
Фото: ria.ru
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