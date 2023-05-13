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В Турции день тишины перед президентскими выборами

В Турции наступил день тишины перед президентскими выборами. 14 мая в стране пройдет голосование. Основная борьба разворачивается между действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Накануне в ходе выступления в Стамбуле Эрдоган заявил, что не может допустить нападок турецкой оппозиции на Россию.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:
Бай-бай, Кемаль! Теперь господин Кемаль нападает на Путина, на Россию. Я не могу этого допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Америкой.

Ранее глава МВД Турции заявил о вмешательстве США в выборы в стране: "Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже. Понятно, откуда это шло. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции".

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