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В Турции для ликвидации последствий землетрясения работали команды служб спасения более чем из 70 стран
За время международной спасательной операции после катастрофических землетрясений в Турциибыли спасены около 200 человек, и шестеро из них были извлечены из-под завалов белорусским спецотрядом "ЗУБР".С момента трагедиипрошел ровно месяц. Число погибших приближается к 50 тысячам.
Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании подготовило фильм "Рука помощи" о спасательный миссии белорусов в Турецкой Республике.Юрий Шевчукв те дни побывал на месте трагедии, своими глазами все увидел и рассказал отом, что там происходило.
Смотрите фильм ЗДЕСЬ
В Турции работало 10координационных центров, по одному в каждом регионе, который потерпел бедствие.
В Кахраманмараше изначально координационный центр возглавлял представитель Японии. Но позже у штурвала стал гражданин Сингапура. Штаб в лагере был самым интернациональным местом. Работал здесь и представитель от Беларуси.
Сюда стекается вся информация, обрабатывается, затем она уже используется ООН дальше для координирования задач, а также для получения дополнительной информации о том, сколько пострадавших извлечено, сколько погибших и сколько команд работало данный период времени.
Интернациональность, которая царила в международном спасательном лагере, поражала своим масштабов. Франция, Македония, Китай, Кыргызстан, Россия, Беларусь и многие другие страны в эти тяжелые дни не оставили Турцию наедине с ее горем. Всего для ликвидации последствий землетрясения съехались команды служб спасения более чем из 70 стран. Только в провинции Кахраманмараш трудилось около 5000 спасателей со всего мира. Одна из самых больших дружин приехала из Азербайджана.
Узнав, что это произошло в братской для нас Турецкой Республике, мы сразу же выехали с большим составом около 700 человек.
В лагере каждой страны был свой оперативный штаб. Туда поступала информация от координационного центра, куда и сколько человек отправлять на выезд. Нужно это было в первую очередь для того, чтобы равномерно распределить спасателей по всему Кахраманмарашу. В белорусском штабе также работа была организована в круглосуточном режиме.
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