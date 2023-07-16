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В Турции горит лес

В Турции продолжаются лесные пожары. Горит лесной массив в городе Гекчеада. Сильный ветер лишь раздувает пожар и увеличивает площадь возгорания, что сильно затрудняет работу спасателей.

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