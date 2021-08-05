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В Турции из-за лесных пожаров уничтожена электростанция
Лесные пожары продолжают бушевать в Турции. Уничтожена огнем одна из тепловых электростанций в курортной провинции Мугла. Возник дефицит электроэнергии, который приходится компенсировать экстренными поставками из других регионов. Несмотря на успехи пожарных, в регионе продолжают наступление на города и села 14 огненных фронтов. Число жертв стихии 8, пострадали около 900 человек.
Бушуют пожары и в Греции. Только чудом удалось спасти от огня археологический комплекс "Древняя Олимпия". Метеорологи сообщают, что настолько неблагоприятными погодные условия не были уже 35 лет: средняя температура по стране достигает 45 градусов по Цельсию. Вдобавок сильный ветер мешает пожарным остановить распространение огня.
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