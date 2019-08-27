ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Турции из-за сильных дождей частично обрушился пешеходный мост

ЧП произошло в городе Терме на севере страны. На записи с камер наружного наблюдения видно, как часть моста падает в реку в тот момент, когда по ней идут два человека. Они отделались незначительными травмами. Рядом с ними в промоину съехал автомобиль.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все