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В Турции могут сократить рабочую неделю
В Турции рассматривают возможное сокращение трудовой недели. По данным СМИ, этот вопрос обсуждался на правительственной встрече, где рассматривались изменения в законодательство, касающиеся новых форм работы, таких как удаленная, временная или через онлайн-платформы.
Сообщается, что в целом продолжительность трудовой недели при пятидневном графике может быть сокращена с 45 до 40 часов. Эти изменения напрямую затронут более 30 миллионов работников. В 2003 году в Турции была определена продолжительность трудовой недели в 45 часов. Однако эти нормы из-за наличия отдельных регламентов по секторам до сих пор не применяются повсеместно.
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