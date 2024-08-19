В Турции могут сократить рабочую неделю

В Турции рассматривают возможное сокращение трудовой недели. По данным СМИ, этот вопрос обсуждался на правительственной встрече, где рассматривались изменения в законодательство, касающиеся новых форм работы, таких как удаленная, временная или через онлайн-платформы.



Сообщается, что в целом продолжительность трудовой недели при пятидневном графике может быть сокращена с 45 до 40 часов. Эти изменения напрямую затронут более 30 миллионов работников. В 2003 году в Турции была определена продолжительность трудовой недели в 45 часов. Однако эти нормы из-за наличия отдельных регламентов по секторам до сих пор не применяются повсеместно.