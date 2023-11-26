В Турции море вышло из берегов

В 44 провинциях объявлен предпоследний, оранжевый, уровень угрозы, еще в 20 - желтый. Причиной страшного бедствия стал ураган на западе страны. Вся Турция ощутила последствия стихии. В Измире море подтопило большинство районов города, в курортной провинции Мугла торнадо разбил стекла машин и домов, поднял в воздух крыши строений. Во многих излюбленных туристами краях вырваны деревья, повреждены магазины, затонули лодки. А в Стамбуле температура воздуха снизилась сразу на 10 градусов.