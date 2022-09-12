В Турции начались военно-морские учения НАТО

Военно-морские учения военнослужащих из 15 стран НАТО начались в Турции. Они проходят в Средиземном и Эгейском морях и завершатся 22 сентября. В маневрах задействованы около 8 тысяч человек, 52 корабля, 4 подлодки, 34 самолета и 16 вертолетов. Оценивать будут уровень оперативной готовности десантных подразделений Военно-морских сил Турции. С 1 января они возьмут на себя задачу командования морским компонентом Сил быстрого реагирования НАТО. Сейчас эту задачу выполняют подразделения ВМС Великобритании.