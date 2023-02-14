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В Турции подрались футболисты ярославского "Шинника" и украинского "Миная"
Футболисты российской и украинской командустроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали, пишет lenta.ruсо ссылкой наиздание Baza.
Потасовка, по данным издания, случилась 13 февраля. Все началось с того, что несколько представителей клуба "Минай" стали требовать от начальника ярославского "Шинника" спеть украинский гимн. Тот, в свою очередь, предложил им выйти на улицу и разобраться там. Но в возникающий конфликт вмешались сотрудники отеля, и драки удалось избежать.
Однако затем несколько игроков украинской команды оказались в одном лифте с ярославским футболистом. Они избили его, но, когда лифт приехал на нужный этаж, там была часть ярославской команды. Из-за начавшейся массовой драки сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию. Теперь правоохранители дежурят там постоянно, но стычки между игроками продолжают происходить. Официальных комментариев о случившемся пока получить не удалось. В самом отеле подтвердили информацию о произошедшей драке, но заверили, что "сейчас уже все спокойно".
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