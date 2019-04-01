В Турции подводят итоги выборов в органы местного самоуправления

Президент страны объявил о победе своих соратников. Они лидируют более чем в половине районов республики. В то же время Реджеп Тайип Эрдоган признал, что кандидат от правящей Партии справедливости и развития может проиграть выборы мэра в Стамбуле. Это первые в истории Турции муниципальные выборы после смены формы правления с парламентской на президентскую.