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В Турции подводят итоги выборов в органы местного самоуправления

В Турции подводят итоги выборов в органы местного самоуправления

Президент страны объявил о победе своих соратников. Они лидируют более чем в половине районов республики. В то же время Реджеп Тайип Эрдоган признал, что кандидат от правящей Партии справедливости и развития может проиграть выборы мэра в Стамбуле. Это первые в истории Турции муниципальные выборы после смены формы правления с парламентской на президентскую.

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