В Турции, Польше и Литве вводятся ограничения на пребывание людей в общественных местах

Турция ужесточает карантин

Турция ужесточает карантин. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно нововведениям, которые вступят в силу в ближайшие дни, парикмахерские, кафе и рестораны, бассейны, театры, концертные залы и другие общественные места будут закрываться в 10 вечера.

Новые ограничения в Польше

Новые ограничения и в Польше. С субботы полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, галереи, будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Школы переходят на дистанционное обучение.

Общенациональный локдаун в Литве