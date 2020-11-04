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В Турции, Польше и Литве вводятся ограничения на пребывание людей в общественных местах

Турция ужесточает карантин

Турция ужесточает карантин. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно нововведениям, которые вступят в силу в ближайшие дни, парикмахерские, кафе и рестораны, бассейны, театры, концертные залы и другие общественные места будут закрываться в 10 вечера.

Новые ограничения в Польше

Новые ограничения и в Польше. С субботы полностью закроются театры, кинотеатры, музеи, галереи, будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Школы переходят на дистанционное обучение.

Общенациональный локдаун в Литве

И сегодня, стало известно, что с 7 ноября общенациональный карантин начнет действовать в Литве. Вводится обязательный масочный режим, запрещена работа ресторанов, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений.

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