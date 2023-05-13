В Турции предвыборная тишина - страна готовится избрать Президента и Парламент

Политическую кампанию этого года уже называют одной из самых знаковых в истории Турецкой Республики. За пост Президента борются три кандидата. Но по факту симпатии жителей страны разделены между двумя: действующим президентом Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Завтра в 8:00 открываются избирательные участки.

За ходом избирательной гонки следит Виктория Сенкевич. Репортаж из Стамбула.

Предвыборная кампания по-турецки - это горячо. Единого кандидата от оппозиции обвиняют в связях и едва ли не кураторстве США. Офис правящей партии в Стамбуле был обстрелян (стреляли, правда, вроде как в воздух и пострадавших нет). Президент Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля почувствовал себя плохо во время прямого эфира. Версий опять-таки несколько: официальная - желудочный грипп, и сплетни в соцсетях о возможной тяжелой болезни (впрочем, сразу опровергнутые). Не дождутся, судя по всему. Это в формате информационного дайджеста, чтобы погрузиться в турецкую повестку. А теперь - в деталях.

В числе козырей президента Эрдогана - входной билет для Турции в Клуб ядерных и космических держав.

В декабре 2022-го на встрече вКатареминуту жмет руку Илону Маску. Это видео разошлось по соцсетям.

И, похоже, говорили вот о чем. С американского космодрома Ванденберг в субботу, 15 апреля, ракета-носитель компании SpaceX выводит на орбиту первыйспутник дистанционного зондирования Земли турецкой разработки.

Еще один знаковый шаг Президента Эрдогана:в апреле он вместе с Путиным открываетАЭС "Аккуйю". Мирный атом - на службе экономики Турции.

Это Эрдоган заявляет, что Совбез ООН нуждается в реформе из-за неспособности решать судьбы мира. И даже пишет целую книгу об этом "Более справедливый мир возможен". Продается, правда, говорят, не очень.





Турция - член НАТО вот уже 71 год. И у Анкары в блоке звучный голос. Это Турция долго не даваладобро на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.С Хельсинки в итоге договорились. Прислушался к Анкаре и Стокгольм - ужесточаетзаконодательство по борьбе с терроризмом. Ремарка: хотят ли сами шведы и финны в НАТО, у граждан, конечно, не спросили.

Я думаю, что при Эрдогане внешняя политика Турции стала играть заметно большую роль не только в регионе, но в целом мире, в мировой политике - это факт. И политика Эрдогана, она отличалась и отличается от той политики, которую турецкие лидеры традиционно вели. Я имею в виду, как всем нам известно, Турция член НАТО, но кроме этого Турция - стратегический партнер Запада в целом, а вот Эрдоган ввел совершенно иную политику, он не шел на поводу Запада. Икбаль Дюрре, курдо-турецкий политолог, кандидат исторических наук

Эрдоган - известный переговорщик: вспомним раунд в Стамбуле по украинскому вопросу (значимых результатов встреча не принесла, но тем не менее). Зерновую сделку (июль 2022-го). В результате украинское зерно оказалось кормовым, объемы его гораздо меньше заявленных, да и до голодающей Африки не доехало, осев в европейских амбарах. Но это уже совсем другая история, к Анкаре имеющая отношение мало.

Это при Эрдогане Турция присоединяется ксанкциям против украинской продукции. С 1 мая в стране введена пошлина - 130 % на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы.

В экономике Турции хвастаться нечем.По итогам прошлого года инфляция приближается к 64,27 %.В марте - была 50 %.





Впрочем, Эрдоган инфляцию уже укрощал. На посту премьера.За три его срока ВВП вырос более чем в два с половиной раза, проведена деноминация лиры, а инфляция сократилась с 45 до 7,5 % процентов.

Действительно, инфляция - это самая большая проблема для турецкой экономики за последние годы. И накануне выборов это самый большой минус для Эрдогана, потому что особенно его электорат привык жить в более комфортных условиях в экономическом плане. Мы видим, что особенно за последние годы в экономике очень много негатива, в этом не только может быть сама политика виновата, виновато много факторов. Но, конечно, народ об этом не думает. И тем более после ужасного землетрясения экономическая ситуация еще углубилась, цены очень высокие и люди недовольные. Икбаль Дюрре, курдо-турецкий политолог, кандидат исторических наук

С руководителем холдинга Bosfornews они издают газету на русском - говорим о предвыборных обещаниях.

По словам руководителя информационного холдинга Bosfornews Талха Балыка, предвыборные программы почти одинаковые. "Люди говорят, почему Эрдоган сейчас обещает, а за 20 лет не сделал?" По его словам, Эрдоган сделал бесплатный газ сейчас, зарплаты поднял. И не только, еще пенсии прибавил. "Но бюджет, говорят специалисты, выдержит ли это бюджет - после выборов будет известно", - отметил он.