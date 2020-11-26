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В Турции приговорили к пожизненному сроку организаторов госпереворота
В Турции приговорили к пожизненному сроку 72 военных, обвиняемых в попытке госпереворота. В 2016 году в ночь с 15 на 16 июля при попытке военного путча на одном из стамбульских мостов военные мятежники открыли огонь по людям, которые вышли на улицы на призыв турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана остановить так называемых революционеров. В результате 34 человека погибли. Свыше 2 тысяч получили ранения. После неудавшегося военного переворота в Турции более 170 тысяч граждан лишились работы в государственном и частном секторе страны.
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