В Турции продолжаются землетрясения, число погибших здесь превысило 8,5 тыс., в Сирии - более 2 470 человек

В Турции продолжаются землетрясения. Посольство Беларусиследит за ситуацией с гражданами нашей страны.

Несмотря на сотни афтершоков, в пострадавших районах не прекращается спасательная операция. По заявлению президента Турции Эрдогана, число погибших в стране превысило 8,5 тыс., ранены более 49 тыс. В провинции Хатай стихия вызвала подъем уровня моря. Вгороде Искендерун затоплены дороги, спецтехника разбирает завалы, находясь в воде.