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В Турции продолжаются землетрясения, число погибших здесь превысило 8,5 тыс., в Сирии - более 2 470 человек

В Турции продолжаются землетрясения. Посольство Беларусиследит за ситуацией с гражданами нашей страны.

Несмотря на сотни афтершоков, в пострадавших районах не прекращается спасательная операция. По заявлению президента Турции Эрдогана, число погибших в стране превысило 8,5 тыс., ранены более 49 тыс. В провинции Хатай стихия вызвала подъем уровня моря. Вгороде Искендерун затоплены дороги, спецтехника разбирает завалы, находясь в воде.

Ведется поиск выживших и в Сирии - там число жертв землетрясения превысило 2 470 человек, ранены более 4,5 тыс. Ситуацию усугубляют последствия санкций - из-за них Европа не может доставлять в Дамаск грузы с гуманитарной помощью, ограничено использование спецтехники.

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