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В Турции произошло новое землетрясение
Сегодня в Турции произошло новое землетрясение, его магнитуда составила 5,2, сообщает БелТА со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 128 км к северо-западу от города Шанлыурфа и в 11 км к югу от Малатьи. Очаг залегал на глубине 5 км.
Данных о пострадавших или новых разрушениях в настоящее время нет.
Ранее в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений. Погибли в результате природной катастрофы свыше 44 тыс. человек. Подземные толчки ощущались и в ряде других стран. В общей сложности после землетрясений зафиксировано порядка 10 тыс. афтершоков.
Фото:Агентства Анадолу
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