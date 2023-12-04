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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Стамбул сотрясли подземные толчки магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в Мраморном море у города Бурса. Власти сообщили - жертв и разрушений не зафиксировано.

Сейчас идет обследование и других районов, где ощущался подземный толчок.

Фото: pixabay.com

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