В Турции растет число погибших при землетрясении

К данной минуте их уже 22 человека. Пострадавших более тысячи. Десятки остаются под завалами. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами. Сейчас в районе стихийного бедствия работают около 500 команд спасателей. Основной удар магнитудой 6,8 пришелся на провинцию Элязыг. Потом в течение нескольких часов было более 200 афтершоков. Ударную волну почувствовали 20 миллионов человек и за пределами Турции: в Израиле, Ираке и Сирии. Есть опасность повторения подземных толчков.



Многие провели эту ночь на улице. Разрушено множество домов. Тех, кто остался без крова, временно размещают в школах, спортивных залах, общежитиях и библиотеках. В пострадавшие города направлены сотни грузовиков с гуманитарной помощью.



