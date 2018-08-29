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В Турции разбился автобус с российскими туристами

В салоне находились 25 человек, они ехали с курорта в аэропорт. По дороге машина столкнулась с грузовиком, съехала с трассы и упала в водный канал. Пострадали 11 россиян, они госпитализированы. Генконсульство Москвы в Анталье держит связь со страховыми компаниями и жандармерией.

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