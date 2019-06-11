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В Турции разбился туристический автобус

В турецком городе Бандырма экскурсионный автобус столкнулся с автомобилем. Погибли четыре человека - один из них скончался по пути в госпиталь. Более 40 пострадали. Причины аварии пока неизвестны. На месте работают полиция и спасательные службы.

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