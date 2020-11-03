В Турции ребенка извлекли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения

Растет число жертв землетрясения в Турции. По последним данным, погибли 102 человека. Более тысячи пострадали, около 200 остаются в больницах. И сегодня вновь пришло сообщение о чудесном спасении - спустя почти четверо суток после землетрясения спасатели достали из-под завалов четырехлетнюю девочку. Малышка стала 107-м человеком, спасенным из-под обломков после стихии. Поисковая операция продолжается.