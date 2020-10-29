ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Турции сегодня отмечают День Республики

В этот день 97 лет назад были внесены поправки в Конституцию, результатом которых стал распад Османской империи и образование новой страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ и президента Турции с национальным праздником. Глава государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и эффективной деятельности во главе Турции, а жителям этого государства - мира и благополучия. Белорусский лидер отметил, что несмотря на ряд беспрецедентных вызовов и угроз, с которыми столкнулись наши страны на протяжении текущего года, у нас получилось сохранить и успешно поддерживать двустороннее сотрудничество в разных отраслях благодаря высокому уровню взаимного уважения и доверия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все