В Турции сегодня отмечают День Республики

В этот день 97 лет назад были внесены поправки в Конституцию, результатом которых стал распад Османской империи и образование новой страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ и президента Турции с национальным праздником. Глава государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и эффективной деятельности во главе Турции, а жителям этого государства - мира и благополучия. Белорусский лидер отметил, что несмотря на ряд беспрецедентных вызовов и угроз, с которыми столкнулись наши страны на протяжении текущего года, у нас получилось сохранить и успешно поддерживать двустороннее сотрудничество в разных отраслях благодаря высокому уровню взаимного уважения и доверия.