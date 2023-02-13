В Турции снесут город, пострадавший от землетрясения

Один из турецких городов, который сильно пострадал после землетрясения, полностью снесут, сообщили местные власти. Об этом пишетSputnik.



Речь идет о городе Нурдагы, который расположен в провинции Газиантеп. Как рассказал и.о. губернатора Осман Бильгин, разрушенные строения полностью будут снесены и развалы зачистят.



"Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново", - рассказал Бильгин в эфире телеканала NTV.



По информации турецких СМИ, население города на момент катастрофы составляло примерно 40 тысяч жителей.