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В Турции снесут город, пострадавший от землетрясения
Один из турецких городов, который сильно пострадал после землетрясения, полностью снесут, сообщили местные власти. Об этом пишетSputnik.
Речь идет о городе Нурдагы, который расположен в провинции Газиантеп. Как рассказал и.о. губернатора Осман Бильгин, разрушенные строения полностью будут снесены и развалы зачистят.
"Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново", - рассказал Бильгин в эфире телеканала NTV.
По информации турецких СМИ, население города на момент катастрофы составляло примерно 40 тысяч жителей.
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