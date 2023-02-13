ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Турции снесут город, пострадавший от землетрясения

В Турции снесут город, пострадавший от землетрясения

Один из турецких городов, который сильно пострадал после землетрясения, полностью снесут, сообщили местные власти. Об этом пишетSputnik.

Речь идет о городе Нурдагы, который расположен в провинции Газиантеп. Как рассказал и.о. губернатора Осман Бильгин, разрушенные строения полностью будут снесены и развалы зачистят.

"Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом: все завалы убираем, город полностью сносим - на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново", - рассказал Бильгин в эфире телеканала NTV.

По информации турецких СМИ, население города на момент катастрофы составляло примерно 40 тысяч жителей.

Новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все