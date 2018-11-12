В Турции спасатели ищут 10 человек, пропавших после затопления лодки у берегов страны. ЧП произошло в районе провинции Измир. 2 мигрантам удалось доплыть до берега. Беженцы стараются попасть в Европу через государства на побережье Средиземного моря. За прошлый год из 170 тысяч мигрантов погибли более 3 тысяч.