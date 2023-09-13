В Турции спасли исследователя, который заболел во время экспедиции в горах

В Турции успешно завершилась сложнейшая операция по спасению исследователя, который заболел во время экспедиции в горах.

Со 2 сентября он оставался в пещере на глубине более 1 тыс. м. В спасательной операции участвовали более 150 специалистов из разных стран. И вот настал долгожданный момент, когда ученого подняли на поверхность.