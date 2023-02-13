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В Турции спустя 163 часа после землетрясения удалось спасти женщину

В турецкой провинции Газиантеп спустя 163 часа после сокрушительного землетрясения спасателям удалось спасти женщину. В провинции Хатай стамбульские пожарные на 162-й час поисково-спасательной операции достали из-под завалов 16-летнего подростка.

В Турции начинают подсчитывать убытки, нанесенные стихией. По оценкам властей, в десяти провинциях придется снести около 8 тысяч зданий. По сообщению Bloomberg, экономике страны был нанесен ущерб в размере 84 млрд долларов, это примерно 10 % ее ВВП.

По сообщениям Министерства здравоохранения Сирии, число погибших из-за землетрясения на подконтрольной правительству территории выросло за сутки с 1 408 до 1 414 человек. Однако в ВОЗ уверены: статистика занижена. По данным организации, погибли около 8,5 тыс. человек.

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