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В Турции среди весны выпал снег

Уровень покрова в некоторых местах в северной и западной частях страны достиг 6см. Все тур-объекты на горе Улудаг, известного лыжного курорта, закрыли еще в апреле. Теперь же сюда снова едут туристы.

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