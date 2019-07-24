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В Турции туристический автобус упал с 20-метрового откоса, пострадал 41 человек

ДТП в Турции с участием туристического автобуса. В Анталье водитель не справился с управлением. Машина упала с 20-метрового откоса. Причины не называют. В салоне находились граждане Норвегии и Польши. Пострадал 41 человек. Трое - в тяжелом состоянии. Почти час движение в районе аварии было заблокировано.

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