В Турции ускорился рост цен

Наибольшее увеличение зафиксировано в сферах гостиничного бизнеса и ресторанов (плюс почти 95 %), а также в образовании и здравоохранения (плюс 81,25 %). В свою очередь наименьшие темпы роста цен за последний месяц зимы аналитики отметили в сегменте готовой одежды и обуви.