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В Турции ускорился рост цен

В Турции ускорился рост цен: по итогам февраля инфляция превысила 67 % в годовом выражении - данные предоставил статистический институт страны.

Наибольшее увеличение зафиксировано в сферах гостиничного бизнеса и ресторанов (плюс почти 95 %), а также в образовании и здравоохранения (плюс 81,25 %). В свою очередь наименьшие темпы роста цен за последний месяц зимы аналитики отметили в сегменте готовой одежды и обуви.

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