В Турции во время шторма затонул сухогруз с 12 членами экипажа

В Турции идут поиски 12 членов экипажа сухогруза. Корабль затонул накануне, ударившись об волнорез во время шторма. В воскресенье волны в этом районе достигали девяти метров, а видимость местами была не более 25 метров. Под угрозой из-за сложных погодных условий оказались еще два корабля. Удалось спасти 25 членов экипажей. Непогода продолжает бушевать в трех десятках провинций Турции и сегодня.