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В Турции вступили в силу новые требования к сдаче жилья туристам

Жилье для туристов в Турции может подорожать примерно на треть. Это связано с вводом новых правил. Для сдачи в аренду жилого помещения туристам на срок до 100 суток владельцу недвижимости необходимо будет получить соответствующее разрешение. Такие лицензии будут платными. А для нарушителей закон вводит крупные штрафы. При этом эксперты подчеркивают, что новации не направлены против туристов. Они призваны повысить защищенность прав арендаторов.

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