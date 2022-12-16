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В Турции взорвался припаркованный автомобиль - пострадали 8 полицейских

Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции. По сообщениям местных СМИ, припаркованный у дороги автомобиль подорвали с помощью дистанционного устройства, когда правоохранители проезжали мимо него. В результате пострадали не менее 8 полицейских.

К месту ЧП переброшены дополнительные силы безопасности. Задержаны двое подозреваемых. Проводится антитеррористическая операция.

Фото:pixabay.com

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