В Турции взорвался припаркованный автомобиль - пострадали 8 полицейских

Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции. По сообщениям местных СМИ, припаркованный у дороги автомобиль подорвали с помощью дистанционного устройства, когда правоохранители проезжали мимо него. В результате пострадали не менее 8 полицейских.