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В Турции задержали возможных поджигателей леса

В Турции продолжают бушевать лесные пожары. Из-за возгорания по стране пострадали как минимум 180 человек. Огонь уничтожил десятки домов и тысячи гектаров сельхозугодий. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к расследованию привлекли разведку. Тем временемв городе Манавгат полиция нашла двух подозреваемых в поджогах. Местные жители требовали от правоохранителей предоставить им преступников для самосуда. А когда получили отказ, то обвинили власти в защите поджигателей. Однако полиция заверила: виновные не уйдут от ответственности.

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