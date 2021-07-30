В Турции задержали возможных поджигателей леса

В Турции продолжают бушевать лесные пожары. Из-за возгорания по стране пострадали как минимум 180 человек. Огонь уничтожил десятки домов и тысячи гектаров сельхозугодий. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к расследованию привлекли разведку. Тем временемв городе Манавгат полиция нашла двух подозреваемых в поджогах. Местные жители требовали от правоохранителей предоставить им преступников для самосуда. А когда получили отказ, то обвинили власти в защите поджигателей. Однако полиция заверила: виновные не уйдут от ответственности.