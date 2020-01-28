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В Турции завершилась поисково-спасательная операция

По последним данным, от мощного землетрясения погиб 41 человек. Толчки магнитудой 6,8 всколыхнули восток страны в минувшую пятницу. Накануне спасатели извлекли из-под обломков тела двух последних жертв. Спасти из-под завалов удалось 45 человек. Пострадало более 1600.

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