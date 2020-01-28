3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Турции завершилась поисково-спасательная операция
По последним данным, от мощного землетрясения погиб 41 человек. Толчки магнитудой 6,8 всколыхнули восток страны в минувшую пятницу. Накануне спасатели извлекли из-под обломков тела двух последних жертв. Спасти из-под завалов удалось 45 человек. Пострадало более 1600.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все