В Турции завершилась поисково-спасательная операция

По последним данным, от мощного землетрясения погиб 41 человек. Толчки магнитудой 6,8 всколыхнули восток страны в минувшую пятницу. Накануне спасатели извлекли из-под обломков тела двух последних жертв. Спасти из-под завалов удалось 45 человек. Пострадало более 1600.