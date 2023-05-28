В Турции завершился второй тур президентских выборов, идет подсчет голосов

В Турции закончился второй тур президентских выборов. Участки для голосования завершили свою работу. Об этом сообщаютРИА Новости.

По всей стране начался подсчет голосов. Для 60 миллионов избирателей было организовано более 191 тысячи урн.

По последним данным, уже 10% урн для голосования вскрыто в ходе подсчета голосов.

Граждане Турции, которые проживают за рубежом, могли высказать свое мнение до 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.

В стране действует запрет Высшей избирательной комиссии на оглашение результатов выборов.

В первом туре выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, его соперник от оппозиции Кылычдароглу - 44,88%.

По сообщению телеканала TRT Haber, явка избирателей будет выше 80%, на уровне 84-85%