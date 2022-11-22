В Турции заявили о готовности в случае угрозы применить С-400

Российские С-400 готовы к использованию в Турции, Анкара установит систему при необходимости, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет РИА Новости.

"С-400 готов к использованию на месте. Когда появится какая-либо угроза, мы решим, где ее установить, и пойдем и установим ее", - приводит слова Акара телеканал NTV.

Министр также добавил, что Анкара прилагает усилия для покупки истребителей F-16 у США, но в случае провала сделки, имеет альтернативы.



