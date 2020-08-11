В Тверской области России бойцы СОБРА прикрыли незаконный игорный клуб

Его организаторами оказались две местные жительницы. В арендованном под игровой клуб помещении разместили компьютеры с азартными играми - по сути, игровые автоматы. Клуб работал в закрытом режиме - пройти в помещение могли только постоянные клиенты или по рекомендации. Всего сотрудники полиции изъяли 10 мониторов, 9 системных блоков, роутер, черновые записи, 6 мобильных телефонов, блок видеонаблюдения и деньги. Возбуждено уголовное дело за "Незаконную организацию и проведение азартных игр". Санкция статьи предусматривает до 4 лет тюрьмы.