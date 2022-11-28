В Тверской области упал частный вертолет - погибли два человека

В Тверской области России в результате падения частного вертолета "Робинсон" погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет потерпел крушение вблизи населенного пункта Вязовец. На борту находились два человека: пилот и пассажир. Оба они погибли. На месте происшествия работают сотрудники МЧС региона. Одна из версий крушения летательного аппарата - техническая неисправность и ошибка пилотирования.-