Американские частные военные компании при пособничестве властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды Вооруженных сил Украины. Компрометирующие данные попали в распоряжение Службы внешней разведки России.

В случае согласия на украинскую "командировку" заключенным обещают полную амнистию "в расчете на то, что те никогда не вернутся назад". Убивают двух зайцев, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию.