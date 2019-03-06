В тюрьме строгого режима во Франции - теракт

Во Франции теракта избежать не удалось. Заключенный напал с ножом на охранников тюрьмы строгого режима Конде-сюр-Сарт. Это радикальный исламист - 27-летний Микаэль Шьоло. Он задержан во время штурма сотрудниками элитных бригад полиции экстренного реагирования. Заключенный и его невеста были ранены. Женщина погибла. По некоторым данным, Шьоло хотел отомстить за Шерифа Шекката - радикала, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге зимой прошлого года. Тогда погибли пять человек, Шекката ликвидировали.