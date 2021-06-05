В Тыве (Россия) произошла вспышка сибирской язвы

Один из поселков закрыли на карантин. Как объясняют специалисты, источником заражения могли стать скотомогильники: инфицированная почва сохраняет споры возбудителя до 1300 лет, они выносятся на поверхность, а животные поедают траву и заражаются. Через скот инфицируются и люди. Не последнюю роль в этом процессе играет и глобальное потепление.





