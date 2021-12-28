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В Удмуртии вертолет совершил жесткую посадку - пилот погиб
В Удмуртии спасатели обнаружили вертолет Ми-2, который накануне совершил жесткую посадку. При аварии погиб пилот и серьезно пострадал второй член экипажа. Машина обследовала нефтепровод, когда на борту случилась нештатная ситуация. Во время аварийного приземления пилоты оказались зажаты в кабине. Они ждали помощи на морозе десять часов, прежде чем место аварии обнаружили спасатели. Первый пилот умер от обморожения уже после того, как его передали медикам. Второй доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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